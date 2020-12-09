Зинченко рассказал, что будет с Францией, если отмотать пленку футбольной истории

Александр Зинченко лишь раз сыграл в нынешнем чемпионате Англии. Фото Рейтер

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о группе квалификации Кубка мира-2022.

"Группа достаточно серьезная. Конечно, все думают, что главные фавориты – сборная Франции, действующий чемпион мира. Но если отмотать пленку назад, где мы отбирались на Евро, все точно так же думали о сборной Португалии. Но в итоге Украина вышла с 1-го места.

У нас хорошая команда, хороший коллектив, у нас достаточно времени подготовиться и продемонстрировать лучшую игру. Никто не сбрасывает со счетов сборные Финляндии, Боснии и Казахстана. Но если мы выполним план тренерского штаба, то сможем добиться результата", – сказал Зинченко.

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Сборная Украины попала в одну группу отбора со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Казахстана.