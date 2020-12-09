Зинченко рассказал, что будет с Францией, если отмотать пленку футбольной истории

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1809
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1089
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 396
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2421
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 630
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3078
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1638
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1683
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Матч Лиги чемпионов был сорван через расистский скандал
Матч Лиги чемпионов был сорван через расистский скандал
Как "Шахтер" отстоял ничью с "Интером"
Как "Шахтер" отстоял ничью с "Интером"
Луческу обыграл Реброва в его стиле
Луческу обыграл Реброва в его стиле
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира
Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3078
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1800
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 333
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 15:07

Зинченко рассказал, что будет с Францией, если отмотать пленку футбольной истории

  Комментировать
Зинченко рассказал, что будет с Францией, если отмотать пленку футбольной истории
Александр Зинченко лишь раз сыграл в нынешнем чемпионате Англии. Фото Рейтер

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением о группе квалификации Кубка мира-2022.

"Группа достаточно серьезная. Конечно, все думают, что главные фавориты – сборная Франции, действующий чемпион мира. Но если отмотать пленку назад, где мы отбирались на Евро, все точно так же думали о сборной Португалии. Но в итоге Украина вышла с 1-го места.

У нас хорошая команда, хороший коллектив, у нас достаточно времени подготовиться и продемонстрировать лучшую игру. Никто не сбрасывает со счетов сборные Финляндии, Боснии и Казахстана. Но если мы выполним план тренерского штаба, то сможем добиться результата", – сказал Зинченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина начнет отбор на Кубок мира матчем с Францией

Сборная Украины попала в одну группу отбора со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Казахстана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зинченко рассказал, что будет с Францией, если отмотать пленку футбольной истории». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 14860
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 12043
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 9036
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 7452
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
6
 Просмотров: 6075
Спорт
"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"
"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"
 Просмотров: 135
Умер тренер, который вывел Аргентину в финал Кубка мира
Умер тренер, который вывел Аргентину в финал Кубка мира Просмотров: 126
Суркис объяснил истерию вокруг Луческу и сравнил его с Лобановским
Суркис объяснил истерию вокруг Луческу и сравнил его с Лобановским Просмотров: 243
Пройдут годы и эту победу никто не вспомнит – украинская пресса после матча с "Ференцварошем"
Пройдут годы и эту победу никто не вспомнит – украинская пресса после матча с "Ференцварошем"
 Просмотров: 279
Румынский арбитр, из-за которого разгорелся скандал в Париже, объяснил свои слова
Румынский арбитр, из-за которого разгорелся скандал в Париже, объяснил свои слова Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 537
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть