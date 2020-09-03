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четверг, 03 сентября 2020 21:04

Зинченко помог Украине обыграть Швейцарию

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Зинченко помог Украине обыграть Швейцарию
Украина и Швецария дважды сыграли вничью. ФОТО: LAD-DAL-LAD-DAL.LIVEJOURNAL.COM

Сборная Украины после десятимесячного перерыва вызванной эпидемией коронавируса снова выйдет на поле. В стартовом туре Лиги Наций наша сборная во Львове будет принимать команду Швейцарии.

В другом матче нашей группы Германия принимает Испанию.

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Украинцы дважды встречались со швейцарцами. И дважды судьи фиксировали ничью: сначала на легендарном для нас Кубке мира-2006, а затем - в товарищеском поединке 10 лет назад.

На Кубке мира была нулевая ничья с победной для нас серией пенальти - 3:0, а в товарищеской игре - 2:2. Причем украинцы все время находились в роли догоняющих. И вот первая игра на украинской земле.

И уже стали известны стартовый составы команд.

Украина: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга.

Швейцария: Зоммер – Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Эмболо – Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.

Команды готовятся выйти на поле.

Играют гимны, скоро начнется игра.

Началась игра!

2 мин. Швейцария бросилась в затяжную атаку, которая закончилась потерей мяча на правом фланге.

5 мин. Продолжают гости владеть инициативой Украина пока к активным действиям не переходила.

8 мин. Продолжают давить гости и даже попытались пробить по воротам.

10 мин. Малиновский! Пушечный удар с левой после разворота приняла на себя штанга. Без шансов было бы для вратаря!

14 мин. ГОЛ! Ярмоленко! Прошел по правому флангу дебютант Тимчик и даже дважды пробил. Пока защитники разбирались как крыть Ярмоленко, тот пяткой протолкнул мяч в ворота! 1:0

38-ой гол забил за сборную Ярмоленко. До рекорда Шевченко осталось 10 мячей.

19 мин. Сбили наши атакующий порыв швейцарцев.

23 мин. Тимчик легко перекусывает контратаку гостей и отдает вперед, но Коноплянка бездарным ударом запорол перспективную атаку украинцев.

25 мин. Зинченко обрезался в опорной зоне, но Кривцов заблокировал удар соперника.

27 мин. Джака бил головой, но удар пошел выше ворот.

29 мин. 35% на 65% владения мячом в пользу гостей.

33 мин. Чрезмерно давят швейцарцы, как для команды, которая играет на выезде.

35 мин. Правый фланг Мбабу и Эбола полностью выиграли у нашей команды. Михайличенко и Коноплянка пока с ними не справляются.

38 мин. Хорошую контратаку разыграли украинцы, но Ярмоленко не поверил в последний пас и не побежал вперед.

41 мин. Гол. Джака в длинном подкате сумел выбить мяч из-под ног Тимчика. И тут же гости сравняли счет. Сеферович пробил низом точно в левый угол 1:1.

45 мин. Перерыв. Счет, пожалуй, справедлив.

Второй там начали команды.

49 мин. Ничего на левом фланге атаки не получается у Коноплянки и Михайличенко.

52 мин. Гости опасно атаковали правым флангом, но Степаненко не дал им пробить.

54 мин. Замена у нас. Яремчук вышел вместо Коноплянки. Слабый матч от Евгения.

55 мин. Стойка. Варгас бил головой в противоход Пятову, но штанга сыграла за нас.

58 мин. В параллельном матче Германия забила Испании. Отличился Вернер 1:0

61 мин. Малиновский испортил перспективный штрафной. Намного выше ворот пробил Руслан.

65 мин. А теперь перспективную атаку гостей сорвал арбитр. Вне игры у швейцарцев.

67 хв. Ярмоленко своим коронним ударом пробил точно во вратаря.

68 мин. ГОЛ! Зинченко. Полу навесом, парашютом забросил с левого фланга точно в дальнюю девятку - 2:1!

71. мин Мбабу и Эмболо снова взялись давить на наш левый фланг.

72 мин. Яремчук не попал в ворота метров с 20-ти.

77 мин. Пошли разрывы между линиями в команд.

78 мин. Яремчук протащил мяч и пробил. Удар заблокировали защитники, а набегавший Мораес просто не попал в ворота.

82 мин. Замена в Швейцарии. Ебишер вместо Соу.

90 мин. Давит Швейцария, но явных моментов нет

87 мин. Пошли вперед гостей в надежде отыграться. Забыли о контратаках украинцы.

Все! Есть первая победа в элитном дивизионе Лиги Наций!

В следующем поединке, 6 сентября сборная Украины сыграет на выезде против сборной Испании.

Автор: Юрий Стригун
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