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суббота, 27 февраля 2021 16:39

Зинченко помог "Манчестер Сити" одолеть клуб Ярмоленко

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Зинченко помог &quot;Манчестер Сити&quot; одолеть клуб Ярмоленко
Александр Зинченко отыграл весь матч. Фото: Reuters

В Манчестере на стадионе "Этихад" завершился стартовый матч 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" — "Вест Хэм Юнайтед". Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте матча — навес полузащитника хозяев Кевина Де Брёйне ударом головой из пределов вратарской замкнул защитник Рубен Диаш.

Гости ещё до перерыва, на 43-й минуте, смогли отыграться — прострел защитника Владимира Цоуфала пошёл на Джесси Лингарда, удар у которого не получился, однако мяч прилетел прямо к нападающему Майклу Антонио и тот почти с линии ворот подправил его в цель.

На 68-й минуте защитник "горожан" Джон Стоунс ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч точно в цель, замкнул прострел Рияда Мареза. Передачу Марезу отдавал Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Вест Хэм Юнайтед" (45) — на 4-м месте. У главных преследователей "горожан" — "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" — по 49 очков.

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Украинец Александр Зинченко отыграл свой 12 матч в чемпионате. В прошлом сезоне у него было 19 матчей в составе "Сити". Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" продолжает лечить травму.

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