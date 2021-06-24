"Зинченко похож на игрока сборной России. Вальяжный, немножко охреневший" - агент

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игрока сборной Украины Александра Зинченко.

Менеджер прокомментировал выступления сборной Украины на Евро.

"Молодцы украинцы. Честно говоря, я был уверен, что они выйдут из группы. Но надо признать - с австрийцами сыграли просто ужасно. Будем надеяться, что в дальнейшем украинцы будут больше сконцентрированы: в 1/8 без этого не получится. Шведы - вполне проходной для них соперник. Так что у Украины есть все шансы пройти в четвертьфинал.

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В украинцев хороший состав. У них нет лимита на легионеров в заявке. Итак, сильная конкуренция и небольшие зарплаты позволяют игрокам ехать в Европу. Поэтому мы видим много украинских футболистов в крепких европейских клубах, а наших - пару человек.

Но мне кажется, что у них Зинченко похож на игрока сборной России. Вальяжный такой, немножко охреневший, поэтому и привозит как правило", - сказал Селюк в комментарии sport24.ru

Сборная Украины вышла в 1/8 Евро-2020/21. 29 июня национальная команда сыграет против Швеции. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Дмитрий Селюк отмой свою работой со звездой "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре.