Стал известен дальнейший путь Украины на Евро

Завершился групповой раунд Евро-2020/21. Определилось 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала.

Сборные России, Финляндии, Словакии, Польши, Северной Македонии, Шотландии, Венгрии и Турции покидают турнир.

Сборная Украины смогла стать одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Соперником украинцев будет Швеция. Если команда Андрея Шевченко успешно выступит в 1/8 финала, то сыграет против победителя пары Англия - Германия в 1/4 финала.

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Пары 1/8 финала:

26 июня, 22:00 Италия - Австрия

27 июня, 22:00 Бельгия - Португалия

28 июня, 22:00 Франция - Швейцария

28 июня, 19:00 Хорватия - Испания

29 июня, 22:00 Швеция - Украина

29 июня, 19:00 Англия - Германия

27 июня, 19:00 Нидерланды - Чехия

26 июня, 19:00 Уэльс - Дания

Сетка плей-офф:

29 июня сборная Украины сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро. Начало игры в 22:00. На групповой стадии украинцы победили Северную Македонию, но проиграли Нидерландам и Австрии. Финал Евро-2020/21 состоится 11 июля в Лондоне.