Зинченко победил в украинском дерби: результаты матчей Лиги чемпионов

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

3 ноября прошли матчи четвертого тура Лиги чемпионов.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А "Ман Сити" не оставил никаких шансов "Брюгге" – 4:1. Первый тайм завершил в ничью, а после перерыва хозяева забили трижды.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь вышел в стартовом составе своих команд, но после перерыва был заменен. Другой украинский Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме.

В другом матче ПСЖ не смог победить "Лейпциг" – 2:2. Дубль на свой счет в составе гостей записал Джоржинье Вейналдум.

В турнирной таблице "МС" имеет три победы. ПСЖ отстает на одно очко. "Брюгге" имеет четыре балла, а у "Лейпцига" одна ничья в активе.

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В группе В "Милан" не смог дома победы "Порту" -1:1, а "Ливерпуль" одолел "Атлетико" -2:0.

В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль", у которого четыре победы. У "Порту" пять очков и второе место. "Атлетико" отстает на один пункт. Замыкает таблицу Милан с одной ничьей в активе.

В группе С "Спортинг" разбил "Бешикташ" – 4:0, а "Боруссия" Дортмунд проиграла "Аяксу – 1:3".

В турнирной таблице "Аякс" имеет четыре победы. У "Боруссии" и "Спортинга" по шесть очков, а "Бешикташ на последнем месте без зачетных баллов.

Украинские команды проиграли свои матчи четвёртого тура Лиги чемпионов. "Динамо" дома уступило "Барселоне" -0:1, а "Шахтер" в гостях проиграл "Реалу" -1:2.