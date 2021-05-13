Зинченко обогнал Шевченко и догнал Тимощука по количеству трофеев в Европе

Александр Зинченко, который накануне выиграл с "Манчестер Сити" третий чемпионский титул, догнал по количеству европейских топ-трофеев Анатолия Тимощука. У обоих стало по девять трофеев.

Зинченко может обогнать Тимощука уже в этом сезоне

24-летний игрок выиграл девять титулов всего за четыре сезона в Манчестере. Помимо трех чемпионств в трофейной комнате Александра имеются четыре Кубка лиги, Кубок и Суперкубок Англии. Уже в этом сезоне Зинченко может завоевать с "горожанами" десятый трофей. Команда Хосепа Гвардиолы пробилась в финал Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с лондонским "Челси", а легальная БК Леон котирует фаворитом противостояния именно "голубых", на победу которых можно поставить с коэффициентом 2,11, в то время как на викторию "синих" ставки принимаются с коэффициентом 4,04.

Анатолий Тимощук выиграл семь трофеев с мюнхенской "Баварией" — два чемпионства, по два Кубка и Суперкубка Германии, а также победа в Лиге чемпионов. Еще два европейских топ-трофея украинец завоевал с "Зенитом" — Кубок и Суперкубок УЕФА. По общему числу титулов воспитанник луцкой "Волыни", конечно, обходит Зинченко. Тимощук в составе питерской команды также выиграл два чемпионства и Суперкубок России, вместе с донецким "Шахтером" — еще семь трофеев (три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок Украины), а также Кубок и Суперкубок Казахстана в составе "Кайрата".

А что у Шевченко?

Как напоминают новости о спорте, экс-форвард за карьеру выиграл в Европе восемь топ-трофеев. Вместе с "Миланом" Шева завоевал пять трофеев (победа в чемпионате Италии, Кубок и Суперкубок страны, а также победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА). В футболке "Челси" нынешнему тренеру сборной Украины покорился Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Еще девять трофеев легендарный нападающий выиграл с киевским "Динамо" (пять чемпионств, три Кубка и один Суперкубок Украины).

При этом у Шевченко имеется самая почетная индивидуальная награда в футболе — "Золотой мяч-2004". Форвард также шесть раз признавался лучшим футболистом Украины, Тимощук — только три раза, а Зинченко — пока ни одного раза.