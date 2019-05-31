Зинченко не сдержал слез, узнав, что легенда "Манчестер Сити" покидает клуб

Зинченко не смог стиматы эмоций на счет ухода капитана "МС" из клуба.

Левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился своими эмоциями после ухода защитника Венсана Компани.

"Компани для меня - просто икона футбола. Я вообще счастливчик, мне повезло делить с ним одну раздевалку. Постоянно старался держаться рядом с ним, использовать его советы и подсказки.

Очень горжусь, что в своей последней игре за "Манчестер Сити" - в финале Кубка Англии - Компани минут 5-7 разминался рядом со мной и советовал, как мне работать дальше для лучшего прогресса. Он действительно знает, как быть большим.

Перед финалом Венсан собрал в раздевалке практически всех - и команду, и персонал клуба, чтобы сообщить всем о уходе. И я начал буквально плакать. Честно признаюсь, я не сдержался и плакал вместе с ним.

У него большая семья, многогранную жизнь со своими заботами. Но когда закончилось тренировки и видел, что у меня какие-то проблемы с тактикой или индивидуальными действиями, брал за руку и 40 минут работал только со мной. Попросил администратора, чтобы тот делал нам подачи, и мы оттачивали важные элементы на практике.

Когда в последний день мы говорили о Андерлехт, и я ему говорю: "Ты же знаешь, что там играет украинец?" И он сразу: "Макаренко? Да". При этом, что я общаюсь с Жекой, не знал, что он получил травму ахилла. А Венсан: "Но у него же травма сейчас".

То есть, Компани реально в курсе всех событий. Это один из множества эпизодов, по которым можно сделать вывод о его работе ", - цитирует Зинченко "Обозреватель".

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Висент Компани провел в "Манчестер Сити" 11 сезонов, был капитаном команды. В этом сезоне забил чемпионский гол в воротра "Лестера". Но в целом много пропускал из-за травм. В следующем сезоне будет играть за родной "Андерлехт".