Зинченко не приедет в сборную Украины

Александр Зинченко выступает за "МС" уже пятый сезон. Фото: Zbirna.com

Игрок "Ман Сити" 24-летний Александр Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины.

В Зинченко диагностировали травму икроножной мышцы, сообщает УАФ.

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Игрок уже пропустил матч чемпионата против "Челси" и не полетел в Париж на игру против ПСЖ. Степень тяжести повреждения остается не известной.

Коуч национальной команды Александр Пертаков решил перевести из резервного списка сборной полузащитника "СК Днепр-1" Александра Пихальонка. Этот вызов в сборную станет премьерным для футболиста.

Сборная Украины начнет подготовку 4 октября. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а за три дня проведет матч против боснийцев. В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Отстает от Франции на семь очков и опережает финнов по дополнительным показателям.