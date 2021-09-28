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вторник, 28 сентября 2021 13:00

Зинченко не приедет в сборную Украины

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Зинченко не приедет в сборную Украины
Александр Зинченко выступает за "МС" уже пятый сезон. Фото: Zbirna.com

Игрок "Ман Сити" 24-летний Александр Зинченко пропустит октябрьские матчи сборной Украины.

В Зинченко диагностировали травму икроножной мышцы, сообщает УАФ.

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Игрок уже пропустил матч чемпионата против "Челси" и не полетел в Париж на игру против ПСЖ. Степень тяжести повреждения остается не известной.

Коуч национальной команды Александр Пертаков решил перевести из резервного списка сборной полузащитника "СК Днепр-1" Александра Пихальонка. Этот вызов в сборную станет премьерным для футболиста.

Сборная Украины начнет подготовку 4 октября. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а за три дня проведет матч против боснийцев.

В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Отстает от Франции на семь очков и опережает финнов по дополнительным показателям.

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