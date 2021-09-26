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воскресенье, 26 сентября 2021 15:33

Петраков совершает преступление, не вызывая Малиновского — футбольный агент

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Петраков совершает преступление, не вызывая Малиновского — футбольный агент
Футбольный агент на стороне Малиновского. Фото: dynamo.kiev.ua/

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал игру полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в матче Серии А против "Интера" (2:2).

"Смотрел "Аталанту" Малиновского против "Интера". Руслан был лучшим на поле - забил и отдал. Мне кажется, что Петракову нужно спрятать свои эмоции и амбиции в одно место. Это преступление не вызывать Руслана в сборную. - Это ложь, что игроки поддерживают его в конфликте. Я говорил лично с некоторыми. Говорят что он клоун", - написал Заховайло в Facebook.

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На октябрьские матчи сборной Украины тренерский штаб во главе Александром Петраковым не вызвал Руслана Малиновского. Между сторонами существует конфликт. Петраков считает, что Малиновский не подходит под его модель игры.

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