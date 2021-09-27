Суркис публично раскритиковал Петракова

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: REUTERS

Президент "Динамо" Игорь Сукрис раскритиковал работу наставника сборной Украины Александра Петракова.

Суркису не очень нравится поведение наставника сборной и его критика игроков "Динамо".

"Я нормально отношусь к кандидатуре Петракова. И я знаю его как человека, который" что имеет, то и несет ". Но это первая команда страны. И мне кажется, что нужно убрать приставку" исполняющий обязанности ". Зачем эта приставка? Сергея Реброва еще долго можно ждать. если хотите Сергея Реброва, то платите компенсацию. А если не хотите, то назначайте. Говорят, что Петраков, если выведет на Кубок мира-2022, то повезет сборную в Катар. А я не уверен в этом.

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Считаю, что провальный отбор. Да, с Францией сыграли хорошо, но потеряли свои очки в других матчах. А потом обвиняются игроки "Динамо". Не вызывает их в сборную тогда. Не надо. Такого за Андрея Шевченко не было. Если не готов игрок, это не включайте в заявку. Это мудрость тренера. Не нужно выносить это на публику. Сегодня оскорбили Александра Караваева, а завтра другого игрока.

У меня было много бесед с игроками "Динамо", но это все внутри было. Если публично оскорбляют моего игрока, то как его приводить в чувство? Руслан Малиновский, я считаю, ведущий футболист. Нужно договариваться с ним ", - сказал Суркис в программе "Великий Футбол".

Александр Петраков стал исполняющим обязанности тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко не подписал новый контракт с УАФ. В двух матчах отбора к Кубку мира Петраков сыграл вничью против Франции и Казахстана. 9 октября национальная команда проведет игру против Финляндии в Хельсинки.