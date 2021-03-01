Зинченко могут продать ради одноклубника Малиновского

Робин Госенз уже забил 8 мячей в сезоне. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" готов выставить на продажу украинского защитника Александра Зинченко. Клуб не считается с тем, что 24-летний игрок завоевал себе место в основе.

Пеп Гвардиола уже определился с кандидатурой на замену Зинченко на левый фланг защиты. Речь идет о одноклубника Руслана Малиновского по "Аталанте", Робине Госенсе. сообщает sport.ua

Контракт Госенса с "Аталантой" действует до лета 2022 года, поэтому итальянский клуб будет готов рассмотреть вариант с продажей игрока будущим летом. Трансферная стоимость Госенса оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего немца 8 голов и 4 ассиста в 20 матчах Серии А за "Аталанту".

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В прошлом туре Робин Госенз отметился забитым мячом в ворота "Сампдории". "Аталанта" победила - 2:0. Счет во встрече открыл Руслан Малиновский.