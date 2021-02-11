Зинченко избавился от конкурента в "Манчестер Сити"

Немецкий "Лейпциг" подписал контракт с игроком "Манчестер Сити" Анхелиньйо.
Испанский защитник выступал в Германии с начала 2020 года на правах аренды, а теперь оформил полноценный трансфер в "Лейпциг", сообщает Kicker.
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По информации издания, немецкий клуб заплатили за защитника "Сити" €18 млн, которые были прописаны в арендной сделке.
Анхелиньйо перебрался в "Манчестер Сити" в 2018-м. В прошлом году был конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника. Испанец не выдержал конкуренции и отправился играть в Германию.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Анхелиньо провел 19 матчей, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.
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