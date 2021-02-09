Зинченко стал рекордсменом "Манчестер Сити"

Александр Зинченко вернул себе место в составе "МС" .Фото: REUTERS

Украинский защитник "Манчестер Сити" 24-летний Александр Зинченко имеет самый высокий процент побед в истории "горожан".

87% футболистов английского клуба провели более 10 матчей. Из них Зинченко побеждал чаще всех - 86,75% побед (72 победы в 83 встречах), сообщает StatCity.

Футболист перебрался в Англию в 2016 году, но первый сезон провел в аренде в ПСВ. До этого выступал за "Шахтер" и "Уфу".

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Игрок сборной Украины начинал сезона в роли запасного в "МС", но смог выиграть конкуренцию на левом фланге в Бенжамина Мэнди.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 15 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых ему удалось отдать 1 голевую передачу. Действующее соглашение футболиста с "горожанами" рассчитано до июня 2024 года.

После 15-ти туров АПЛ "Ман Сити" лидирует в турнирной таблице опережая на 5 очков "Манчестер Юнайтед".