Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Главный тренер мадридского "Реала" 48-летний Зинедин Зидан заболел коронавирусом.

Французский тренер сдал положительный тест на Covid-19 после матча 1/16 Кубка Испании против "Алькояно", сообщает официальный сайт "сливочных".

Пока что не известно, есть ли другие инфицированные в команде футболисты и работники клуба. Игроки мадридского клуба в обычном режиме готовятся к следующему матчу чемпионата Испании против "Алавеса".

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После 18 туров чемпионата Испании "Реал" идет на 20-м месте, уступая "Атлетико" 7 очками. Кроме того, "матрасники" имеют еще 1 игру в запасе.