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понедельник, 06 мая 2019 13:01

Зидан разочарован игрой главной звезды "Реала"

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Зидан разочарован игрой главной звезды &quot;Реала&quot;
Обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич может покинуть "Реал" летом.

Будущее Луки Модрича в "Реале" оказалось под серьезным вопросом. Зинедин Зидан разочарован выступлениями обладателя "Золотого мяча-2018".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сомневается в перспективах Луки Модрича в мадридской команде. На прошлой неделе француз провел встречу с лидерами команды и просил максимально выкладываться на поле до конца сезона. Разговор не принесла результатов - после нее "Реал" проиграл аутсайдеру "Райо Вальекано".

Одним из игроков, которые разочаровали Зидана, стал Лука Модрич. В текущем сезоне хорват забил только 3 гола и отдал 6 ассистов в 32-х матчах Ла Лиги. По мнению тренера, хорват достиг своей верхней границы в Мадриде и больше не может прогрессировать, информирует "AS".

Слухи о возможном уходе Модрича подогреваются интересом "Реала" в Кристиана Эриксена, который выступает на аналогичной позиции. Мадридцы уже вроде договорились с лидером "Тоттенхэма" о переходе летом.

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33-летний вице-чемпион мира-2018 Лука Мордич был близок к уходу из "Реала" в прошлом году. Модричем активно интересовался "Интер", однако хорват остался в Мадриде. Его контракт действует до лета 2020 года.

https://football24.ua
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