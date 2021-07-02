Жены и подруги игроков сборной Украины отправились в Рим

Жены и подруги футболистов сборной Украины вылетели в Рим, чтобы поддержать игроков национальной команды в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

"Жены и подруги на пути в Рим", - прокомментировала совместное фото Инна Ярмоленко в Instagram.

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Предыдущий раз вторые половинки игроки сборной Украины посещали матч группового этапа против Австрии.

Автор: Instagram.com/yarmolkina10

Поединок 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В 1/8 финала Украина победила Швецию, а Англия оказалась сильнее Германию.