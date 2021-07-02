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пятница, 02 июля 2021 08:29

Сборную Украины перед матчем с Англией усилит важный игрок

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Сборную Украины перед матчем с Англией усилит важный игрок
Александр Зубков стал одним из лидеров "Ференцароша". Фото: УАФ

Вингер "Ференцвароша" 25-летний Александр Зубков возвращается в основную группу сборной Украины и сможет сыграть в 1/4 финала Евро против Англии.

Зубков завершил курс индивидуальной работы и 2 июля присоединится к основной группе исполнителей, сообщает УАФ.

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Вингер получил повреждение мышц бедра в матче первого тура группового этапа Евро против Нидерландов и с тех пор тренировался по индивидуальной программе.

3 июля Украина сыграет с Англией в 1/4 финала Евро-2020. Игра пройдет в Риме. Начало встречи в 22:00. На предыдущей стадии украинцы победили шведов, а Англия оказалась сильнее Германию.

Александр Зубков с 2019 играет за "Ференцварош". В Украине играл за "Шахтер" и "Мариуполь".

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