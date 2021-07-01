Легендарный английский тренер высмеял Шевченко

Харри Реднапп известен своей работой с "Тоттенхэмом", "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном". Фото: Reuters

Сборная Украины имеет минимальные шансы пройти в полуфинал Евро-2020/21.

Легендарный английский тренер Харри Реднапп поделился ожиданиям от матча 1/4 финала Евро между Украиной и Англией и потролил наставника украинцев Андрея Шевченко.

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"Должен признаться: буду удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет большим разочарованием. Я рад за Украину, для нее это большое достижение, но мне жаль игрока, который получил страшную травму. Матч со Швецией был равным, обе команды не играли хорошо. Больше повезло украинцам.

Украине будет сложно в четвертьфинале, ведь в Англии игроки намного лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рашфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты на подъеме - только выбили из борьбы немцев. Может, если сыграет Шевченко, тогда в Украине появятся шансы на полуфинал", - цитирует Реднаппа "Спорт-Экспресс".

Встреча Украины и Англии состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико". Начало игры в 22:00. Победитель этой пары в полуфинале Евро встретится с триумфатором поединка Дания - Чехия.