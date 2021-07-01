Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина - Англия

Феликс Брых является одним из лучших рефери современности. Фото: REUTERS

Матч 1/4 финала Евро-2020/21 между Англией и Украиной будет обслуживать немецкая бригада арбитров.

Главным рефери будет юрист из Мюнхена 45-летний Феликс Брых, сообщает УАФ.

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На линиях ему будут помогать земляки Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.

Арбитр системы VAR - Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт. Все с Германии.

Брых с помощниками уже работал на матче сборной Украины на Евро. Именно он зафиксировал досадное поражение команды Андрея Шевченко в стартовом поединке турнира против Нидерландов - 2:3.

3 июля сборная Украины сыграет против Англии. Начало игры в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В матче 1/8 Евро Украина победила Швецию в дополнительное время, а на групповой стадии заняла третье место в своей группе.



