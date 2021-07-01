Англия получила cамого легкого соперника в четвертьфинале - эксперт

Сборная Англии является бесспорным фаворитом в матче 1/4 финала Евро-2020/21 против Украины.
Бывший вице-капитан "Ливерпуля" и игрок сборной Англии Джейми Каррагер оценил матч Украина - Англия.
"Еще перед турниром я чувствовал, что в Англии отличные шансы дойти до полуфинала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина - Англия
В плей-офф нам должна была достаться Германия, Франция или Португалия, а мы помним, что англичане с 1966 года ни разу не обыгрывали топ-сборную в основное время.
Тот факт, что мы наконец это сделали, вселяет надежду. Англии не мог выпасть соперник в 1/4-й Евро лучше, чем Украина.
Думаю, если бы можно было выбирать, то между Швецией и Украиной выбор пал бы на Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме.
Игры уже не на Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучше Украины соперник выпасть не мог", - сказал Каррагер в комментарии Sky Sports.
Матч Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
В 1/8 финала Украина победила Швецию, а Англия оказалась сильнее Германии.
Комментарии