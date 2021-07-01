Англия получила cамого легкого соперника в четвертьфинале - эксперт

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Англии является бесспорным фаворитом в матче 1/4 финала Евро-2020/21 против Украины.

Бывший вице-капитан "Ливерпуля" и игрок сборной Англии Джейми Каррагер оценил матч Украина - Англия.

"Еще перед турниром я чувствовал, что в Англии отличные шансы дойти до полуфинала.

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В плей-офф нам должна была достаться Германия, Франция или Португалия, а мы помним, что англичане с 1966 года ни разу не обыгрывали топ-сборную в основное время.

Тот факт, что мы наконец это сделали, вселяет надежду. Англии не мог выпасть соперник в 1/4-й Евро лучше, чем Украина.

Думаю, если бы можно было выбирать, то между Швецией и Украиной выбор пал бы на Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме.

Игры уже не на Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучше Украины соперник выпасть не мог", - сказал Каррагер в комментарии Sky Sports.

Матч Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В 1/8 финала Украина победила Швецию, а Англия оказалась сильнее Германии.