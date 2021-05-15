Женская сборная Украины по волейболу вышла на чемпионат Европы

Женская сборная Украины вышла в финал чемпионата Европы по волейболу. Для попадания в финальный этап Евроволей-2021 украинской команде нужно было победить сборную Португалии с любым счетом.
Подопечные Владимира Орлова уверенно одолели оппоненток с "сухим" счетом – 3:0.
Самым результативным игроком матча стала капитан команды Надежда Кодола. На ее счету 14 очков.
Завтра, 16 мая, в 14:30 украинок ждет последний матч отбора. Соперником нашей команды станут хозяйки площадки – сборная Грузии.
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Финальная часть чемпионата Европы пройдет в августе-сентябре нынешнего года в четырех странах - Болгарии, Румынии, Сербии и Хорватии. Действующими чемпионками Европы являются волейболистки сборной Сербии.
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