Женская сборная Украины по волейболу вышла на чемпионат Европы

Украиназаняла второе место в группе. Фото: volleyball.ua

Женская сборная Украины вышла в финал чемпионата Европы по волейболу. Для попадания в финальный этап Евроволей-2021 украинской команде нужно было победить сборную Португалии с любым счетом.

Подопечные Владимира Орлова уверенно одолели оппоненток с "сухим" счетом – 3:0.

Самым результативным игроком матча стала капитан команды Надежда Кодола. На ее счету 14 очков.

Завтра, 16 мая, в 14:30 украинок ждет последний матч отбора. Соперником нашей команды станут хозяйки площадки – сборная Грузии.

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Финальная часть чемпионата Европы пройдет в августе-сентябре нынешнего года в четырех странах - Болгарии, Румынии, Сербии и Хорватии. Действующими чемпионками Европы являются волейболистки сборной Сербии.