Женская сборная Украины по теннису победила Японию

Пока Украина "всухую" побеждает во встрече. Фото: sport.ua

В воскресенье, 17 апреля, в Черноморске первая ракетка Украины Элина Свитолина закрыла все вопросы в противостоянии со сборной Японии в рамках командного матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В первом поединке второго игрового дня Элина в трех сетах обыграла Юки Найто. Итоговый счет - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3). Сообщает "Телеграф".

Таким образом, сборная Украины добыла три победы над японками, что гарантировало "Желто-синим" итоговую победу в противостоянии. Напомним, 16 апреля Марта Костюк разобралась с Юки Найто со счетом 6:3, 6:3, а Свитолина обыграла Тихиро Мурамацу- 6:3, 6:2. 17 апреля Надежда и Людмила Киченок проведут парную игру против Сихо Акиты и Химари Сато. Эта игра уже не несет турнирных целей.

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Ранее Элина Свитолина вернулась к своему бойфренду Гаэлю Монфису. Пара даже объявила о помолвке. Элина сразу похвасталась подарками от любимого.