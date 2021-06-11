Жена звезды "Динамо" объявила о разрыве с мужем, но потом передумала

Жена полузащитника "Динамо" 25-летнего Жерсона Родригеса украинская теннисистка Ольга Янчук хотела разорвать отношения с мужем, но потом передумала.

Пара познакомилась в Киеве и уже имеет общего ребенка.

"Я одинокая женщина. Мы больше не одно целое. С момента нашей встречи прошло два замечательных года. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было много всего, и это было прекрасно. Наши отношения были наполнены любовью и эмоциями . Но в жизни нет ничего вечного, все может закончиться в любой момент.

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Изменилась я и мои взгляды на жизнь. Я не знаю, что будет дальше, но верю, что мы сможем сохранить наши родительские отношения для нашего сына Жерсона-младшего. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал, за твою любовь и бесконечную поддержку. Обещаю воспитать нашего сына в любви к отцу", - написала Янчук в Instagram.

Вскоре эта публикация была удалена со страницы девушки, а взамен появилось совместное фото теннисистки и футболиста, где Янчук признается Родригесу в любви.

Автор: Instagram Ольга Янчук

Жерсон Родригес выступает за "Динамо" с лета 2019 года. В первом сезоне в Украине он имел конфликт с тогдашним тренером команды Алексеем Михайличенко. Нападающего отправили в молодежную команду за нарушение спортивного режима. С приходом Мирчи Луческу в "Динамо", Жерсон стал одним из лидеров команды. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок.