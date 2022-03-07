Жена Усика трогательно поддержала украинский народ

Екатерина Усик с мужем. Фото: Instagram.com/usykkate1

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика обратилась к украинскому народу.

Екатерина Усик уверена в победе Украины над российскими оккупантами.

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"Украина, мы верим в тебя. Мы верим, что ты победишь, знаем, что победишь. Мы знаем, что имеем большое будущее, что имеем будущее, есть будущее у наших детей. Мы построим все города. Конечно, мы не вернем жизнь людей, которые погибли. Это горе, сплошное горе. Я хочу попросить у всех прощение. Кого обидела, может, кому-то нагрубила. Бог с нами. Я в это верю. Я верю в то, что мы победим", – написала жена боксера в Instagram.

После вторжения России Александр Усик записал территориальную оборону Киева. В последнем поединке украинский боксер победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе.