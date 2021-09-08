Жена Джоковича показала, как он моет посуду

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович оказался исправным хозяином.

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Звездный теннисист находит время помогать своей жене Елене в бытовых делах. Вторая половина Новака выложила в сеть видео, где Джокович моет посуду на кухне.

Джокович тщательно вымыл сковородку, после чего дело перешло к кастрюлям.

В текущем сезоне Новак Джокович стал победителем трех турниров "Большого шлема". Для абсолютного "шлема" ему нужно победить на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале турнира серб сыграет против итальянца Маттео Берреттини. Они играют на третьем "Шлема" подряд. Серб победил в четвертьфинале "Ролан Гаррос" и финале Уимблдона.