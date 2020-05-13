Жена 70-летнего Конькова объявила о своей беременности

Коньков из женой. Фото Инстаграм

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Коньков станет отцом в 70 лет. Об этом сообщила жена обладателя Кубка кубков и Суперкубка-1975 – 35-летняя уроженка Узбекистана Мария, похваставшись в Instagram своим "животиком". "Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс", – остроумно подписала свое видео в пикантном положении супруга Конькова.

"У меня еще впереди несколько месяцев на перемены", – написала жена Анатолия Конькова. Об этом сообщает "Сегодня".

70-летний Анатолий Коньков и 35-летняя Мария (до замужества – Раупова) вместе уже семь лет. Поженились они весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

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Анатолий Коньков был тренером игроком киевского "Динамо", тренером сборной Украины и президентом федерации футбола.