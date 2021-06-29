Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поговорил с украинскими футболистами накануне матча со сборной Швеции. Играть будут в 1/8 финала Евро-2020/21.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 миллионов украинцев", - написал в Facebook Зеленский.

Матч состоится сегодня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало игры - в 22:00.

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Транслировать игру будут на общедоступном телеканале "Украина" и на профильном "Футбол 1". Кроме того, матч будет доступен в интернете на платформах MEGOGO, Oll.tv, "Киевстар ТВ", Vodafone TV, "Воля ТВ" и так далее.

Наставник шведов Янне Андерссон уверен в положительном исходе поединка с Украиной в матче 1/8 финала Евро. Андрессон считает, что его команда имеет преимущество в физической подготовке и должна использовать стандартные положение. Говорит, он хорошо изучил сборную Украины, но она имеет сильных игроков, чьи удары опасны.