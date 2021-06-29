 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 414
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 846
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1683
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1260
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7921
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 603
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 423
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 774
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1530
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 549
Фото
Все фото
3
7
8
4
12
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Видео
Все видео
Как Украина Швецию на Евро победила
Как Украина Швецию на Евро победила
Франция сенсационно покинула Евро
Франция сенсационно покинула Евро
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Зеленский призвал принять участие в флешмобе
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1494
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 684
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1035
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 702
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 10:44

Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины
3

  Комментировать

Зеленский пообщался с украинскими футболистами
Фото: Офис президента
Зеленский пообщался с украинскими футболистами
Зеленский пообщался с украинскими футболистами

Президент Владимир Зеленский поговорил с украинскими футболистами накануне матча со сборной Швеции. Играть будут в 1/8 финала Евро-2020/21.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 миллионов украинцев", - написал в Facebook Зеленский.

Матч состоится сегодня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало игры - в 22:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Всем стыдно за игру на Евро" - Зинченко

Транслировать игру будут на общедоступном телеканале "Украина" и на профильном "Футбол 1". Кроме того, матч будет доступен в интернете на платформах MEGOGO, Oll.tv, "Киевстар ТВ", Vodafone TV, "Воля ТВ" и так далее.

Наставник шведов Янне Андерссон уверен в положительном исходе поединка с Украиной в матче 1/8 финала Евро. Андрессон считает, что его команда имеет преимущество в физической подготовке и должна использовать стандартные положение. Говорит, он хорошо изучил сборную Украины, но она имеет сильных игроков, чьи удары опасны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский переговорил с футболистами сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 10503
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 8406
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6552
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6309
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 4689
Спорт
Лопес готов дать реванш Ломаченко. Но есть условие
Лопес готов дать реванш Ломаченко. Но есть условие Просмотров: 441
Юрий Чаборай: "Когда-то президент, посещая Ровно, пообещал, что деньги на стадион будут. И обещание сдержал!"
Юрий Чаборай: "Когда-то президент, посещая Ровно, пообещал, что деньги на стадион будут. И обещание сдержал!" Просмотров: 252
"Всем стыдно за игру на Евро" - Зинченко
"Всем стыдно за игру на Евро" - Зинченко Просмотров: 459
"Мы имеем преимущество над Украиной" - тренер Швеции
"Мы имеем преимущество над Украиной" - тренер Швеции Просмотров: 468
Луческу назвал победителя Евро-2020/21
Луческу назвал победителя Евро-2020/21 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
28
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
2
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 158
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть