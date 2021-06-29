"Мы имеем преимущество над Украиной" - тренер Швеции

Янне Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года. Фото: Reuters

Наставник шведов Янне Андерссон уверен в положительном исходе поединка с Украиной в матче 1/8 финала Евро.

Андрессон считает, что его команда имеет преимущество в физической подготовке и должна использовать стандартные положение.

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"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, получим от этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником.

Так, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей со стандартов. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.

Сборная Украины? У нее есть Андрей Ярмоленко, чьи удары опасны, Руслан Малиновский, который выступает в "Аталанте". В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей", - цитирует Андерссона сайт УАФ.

Матч Украина - Швеция состоится 29 июня. Начало матча в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В другом матче дня Германия сыграет против Англии. Победители обеих игр сыграют между собой в 1/4 финала.