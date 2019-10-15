"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика

Леннокс Льюис прокомментировал поединок Усика и Уизерспуна. Фото: Уніан

Экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBC, WBA Леннокс Льюис прокомментировал дебютный поединок украинца Александра Усика и американца Чазза Уизерспун.

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"В супертяжелом дивизионе возникли новые вопросы в связи с дебютом Усика. Не думаю, что Уизерспун стал действительно настоящим испытанием для украинца. Но он впервые ступил в воду супертяжелой категории и убедился, что она не очень горячая. Ждем продолжения", - написал Льюис уTwitter.

The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I don't think Witherspoon was the real test he needed, but he's dipped his toe into the heavyweight waters and found that it's not too hot! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 13 октября 2019 г.

На Wintrust Arena в Чикаго, США, состоялся дебют в супертяжелом весе бывшего короля первого тяжелого веса, украинца Александра Усика. Он без проблем разобрался с американцем Чаззом Уизерспуном - угол соперника отказался от продолжения боя в перерыве между седьмым и восьмым раундами.