"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика

Экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBC, WBA Леннокс Льюис прокомментировал дебютный поединок украинца Александра Усика и американца Чазза Уизерспун.

"В супертяжелом дивизионе возникли новые вопросы в связи с дебютом Усика. Не думаю, что Уизерспун стал действительно настоящим испытанием для украинца. Но он впервые ступил в воду супертяжелой категории и убедился, что она не очень горячая. Ждем продолжения", - написал Льюис уTwitter.

The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I don't think Witherspoon was the real test he needed, but he's dipped his toe into the heavyweight waters and found that it's not too hot! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon