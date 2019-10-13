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воскресенье, 13 октября 2019 08:39

Усик заставил сдаться американского ветерана

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На "Wintrust Arena" в Чикаго, США, состоялся дебют в супертяжелом весе бывшего короля первого тяжелого веса, украинца Александра Усика. Он без проблем разобрался с американцем Чаззом Уизерспуном - угол соперника отказался от продолжения боя в перерыве между седьмым и восьмым раундами.

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Стартовый раунд крымчанин посвятил разведке, кружась вокруг соперника. Тот занял центр ринга, действовал первым номером, постреливал с дистанции и пытался поджимать фаворита.

Со второго раунда все стало на свои места. Усик перехватил инициативу и от раунда к раунду увеличивал свое преимущество. Он был легок на ногах, прекрасно передвигался, имел огромное преимущество в скорости. С четвертого раунда начал вкладываться в удары, а с пятого на выбор начал расстреливать оппонента. В шестом Усик был близок к завершению боя, но Уизерспун "дожил" до гонга. В седьмом украинец увеличил темп до максимума. Рефери уже имел основания остановить бой, но дал его продолжить. Однако в перерыве перед восьмым раундом угол Уизерспуна отказался от продолжения поединка.

Победа Александра Усика, которая не дала ответа на вопрос, как он будет выглядеть против топовых супертяжей. Чазз Уизерспун - не тот тест, который помог прояснить эту ситуацию. Бой с ним после 11-месячной паузы можно считать разминочным перед следующими серьезными испытаниями.

Победа Александра Усика не дала ответа на вопрос, как он будет выглядеть против топовых супертяжей

В послематчевом комментарии Усик крикнул: "Дякую!" трибунам, которые очень громко его поддерживали на протяжении всего боя. А также заявил, что примет чемпионский бой, если получит такую возможность. Он является обязательным претендентом по линии WBO и уже в следующем поединке может встретиться с победителем матча-реванша между американцем Энди Руизом и британцем Энтони Джошуа - он запланирован на 7 декабря.

Александр одержал 17-ю победу, 13-ю досрочную.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
13
октября

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