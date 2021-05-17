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понедельник, 17 мая 2021 11:09

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

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17 мая 2013 года Александр Поветкин, известный российский боксер, олимпийский чемпион 2004 года, провел четвертую защиту титула "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В Красногорске, возле Москвы, Российская Федерация, он победил техническим нокаутом в третьем раунде поляка Анджея Вавжика.

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В послематчевом интервью Поветкина спросили, готов ли он к бою с Владимиром Кличко, сильнейшим в то время супертяжеловесом планеты, чемпионом мира по трем версиям. Российский боксер ответил утвердительно.

За боем Поветкин - Вавжиком вживую наблюдал Виталий Кличко - обладатель титула WBC в супертяжелом весе.

"Кличко, выходи!" - кто-то крикнул после завершения поединка.

Виталий улыбнулся и помахал зрителям рукой, вызвав аплодисменты.

Сразу после боя менеджер Поветкина, россиянин Владимир Хрюнов анонсировал бой двух олимпийских чемпионов Владимира Кличко и Александра Поветкина 5 октября 2013 года в Москве.

Россияне выиграли промоутерские торги на проведение боя Кличко - Поветкин, предложив наибольшую сумму - $23 млн

Месяц до этого - в апреле 2013 года - россияне выиграли промоутерские торги на проведение боя Кличко - Поветкин, предложив наибольшую сумму - $23 млн. Деньги на организацию боя выделил вице-президент Федерации профессионального бокса России, московский бизнесмен Андрей Рябинский. Согласно правилам, 75% указанной суммы - более $17 млн - получил Владимир Кличко, 25% - почти $6 млн - Александр Поветкин.

Идея проведения боя между Кличко и Поветкиным обсуждалась с 2008 года. Тогда, в январе, россиянин победил американца Эдди Чемберса и стал обязательным претендентом на один из титулов Владимира - IBF. Бой переносился несколько раз по вине россиянина, но на этот раз состоялся в объявленную дату - 5 октября 2013 года в московском спортивном комплексе "Олимпийский". Поединок прошел при полном преимуществе украинца, он неоднократно отправлял соперника в нокдаун, но нокаутировать не смог. Все судьи отдали победу Кличко со счетом - 119:104.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
17
мая

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

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