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воскресенье, 06 декабря 2020 21:00

Завтра состоится жеребьевка Кубка мира: что надо знать

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Завтра состоится жеребьевка Кубка мира: что надо знать
Последний раз Кубок мира выиграли французі. Фото Рейтер

Завтра в Цюрихе состоится жеребьевка отборочного этапа Кубка мира-2022, который пройдет в Катаре. Начало – в 19-00 по киевскому времени.

Как и последние подобные процедуры, процесс жеребьевки пройдет в рамках видео конференции. Представители сборных присутствовать не будут.

Традиционно отбор на Кубок мира будет состоять из двух частей. Сперва пройдет групповой этап, а затем плей-офф, где будут разыграны последние путевки на Мундиаль.

Представлять европейский континент на Кубке мира будут тринадцать национальных команд. Чтобы пробиться на финальную часть, нужно либо выиграть свою группу, либо занять второе место и пробиться на финальную часть через плей-офф.

Всего будет 10 групп (5 по 5 команд и 5 по 6 команд). Сборные Франции, Испании, Италии и Бельгии попадут в группы с с пятью участниками ввиду того, что примут участие в финальной части Лиги наций.

Составы всех корзин:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция

Корзина 4: Босния, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

В раунде плей-офф примут участие десять команд, которые заняли второе место в своей группе. Также к ним присоединятся две лучшие сборные, которые выиграли свою группу в Лиге наций, но не смогли через квалификацию выйти на Кубок мира или попасть в плей-офф (заняли места с третьего и ниже).

Сам же плей-офф будет разыгран в формате "финала четырех". 12 национальных команд поделятся на три сетки, в каждой из которых проведут два полуфинала и финал. Таким образом, определятся еще три участника чемпионата мира.

Также не обойдется без уже привычных ограничений при формировании групп в международном турнире.

- из-за политических: Армения/Азербайджан, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина, Косово/Сербия, Косово/Россия, Россия/Украина.

- из-за климатических (в каждую группу могут попасть не более двух сборных, у которых высокий или средний уровень зимних условий): Беларусь, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина. (Отметим, что Фарерские острова и Исландия не проводят домашние игры в ноябре и в марте)

- из-за организационных (страны, которые разделяет большое расстояние): Азербайджан: с Исландией, Гибралтаром, Португалией; Исландия: с Арменией, Кипром, Грузией, Израилем. Казахстан: с Андоррой, Англией, Фарерскими островами, Францией, Гибралтаром, Исландией, Мальтой, Северной Ирландией, Португалией, Ирландией, Шотландией, Испанией, Уэльсом.

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Сборная Украины за всю историю пробилась лишь на одну финальную часть Кубка мира-2006, где дошла до четвертьфинала.

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Дата
06
декабря

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