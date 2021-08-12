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четверг, 12 августа 2021 13:04

"Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать" - Бущан трогательно попрощался с Шевченко

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&quot;Заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать&quot; - Бущан трогательно попрощался с Шевченко
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Игроки сборной Украины попрощались с бывшим наставником команды Андреем Шевченко.

Он покинул сборную 31 июля. Шевченко не захотел продлевать контракт с национальной командой.

"Огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне это приятно и льстит. Безумно рад быть рядом с вами, потому что вы - мой кумир детства. Было огромной мотивацией находиться рядом.

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Желаю крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной тренерской карьере. Вы великий чемпион. Хочу, чтобы вы им были и в качестве тренера. Вы сдержали слово: заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать.

Удачи вам. Обнимаю крепко и надеюсь - до скорой встречи", - сказал Георгий Бущан в эфире канала "vZbirna".

Андрей Шевченко работал со сборной Украины пять лет. Смог дойти с командой в 1/4 финала Евро-2020/21.

Главными кандидатами на должность нового тренера национальной команды является Сергей Ребров и Александр Петраков.

1 сентября сборная сыграет матч отбора Кубка мира против Казахстана.

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