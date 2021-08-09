Шевченко благословил Реброва на работу в сборной

Шевченко и Ребров составляли один из самых грозных тандемов форвардов. Фото: Динамо Киев

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал об отношении Андрея Шевченко к возможному назначению Сергея Реброва на пост тренера сборной Украины.

"Я в субботу общался с Андреем Шевченко. Я знал, что Сергей Ребров прилетает, что он единственный кандидат.

В разговоре Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него. Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником. Остается вопрос с клубом Сергея Реброва", – сказал Денисов.

Ранее сообщалось, что "Аль-Айн" не дал согласие УАФ на подписание контракта с Ребровым.

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Андрей Шевченко возглавлял сборную с 2016-го по лето 2021 года. Он вывел команду на Евро-2020, где она пробилась в восьмерку лучших. После чемпионата Европы Шевченко неожиданно подал в отставку.