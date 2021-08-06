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пятница, 06 августа 2021 22:39

Стало известно, кто будет новым тренером сборной Украины

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Стало известно, кто будет новым тренером сборной Украины
Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Бывший тренер "Динамо" и "Ференцвароша" 47-летний Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

Ребров договорился с руководством клуба "Аль-Айна" о досрочном расторжении контракта ради перехода в сборную Украины, сообщает Мeta-ratings.com.ua.

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Официальный сайт "Аль-Айна" пока эту информацию не подтверждает. Ребров возглавил команду из ОАЭ только два месяца назад.

Источник утверждает, что Ребров 9 августа будет представлен новым тренером сборной Украины. Он заменит Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. У тренера завершился контракт, а новый он не захотел подписывать.

На Евро сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.

1 сентября сборная Украины сыграет в отборе Кубка мира против Казахстана.

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