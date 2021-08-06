Стало известно, кто будет новым тренером сборной Украины

Бывший тренер "Динамо" и "Ференцвароша" 47-летний Сергей Ребров возглавит сборную Украины.
Ребров договорился с руководством клуба "Аль-Айна" о досрочном расторжении контракта ради перехода в сборную Украины, сообщает Мeta-ratings.com.ua.
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Официальный сайт "Аль-Айна" пока эту информацию не подтверждает. Ребров возглавил команду из ОАЭ только два месяца назад.
Источник утверждает, что Ребров 9 августа будет представлен новым тренером сборной Украины. Он заменит Андрея Шевченко.
Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. У тренера завершился контракт, а новый он не захотел подписывать.
На Евро сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.
1 сентября сборная Украины сыграет в отборе Кубка мира против Казахстана.
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