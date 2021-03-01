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понедельник, 01 марта 2021 20:02

Защитник "Вулверхэмптона" хочет играть за сборную Украины

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Защитник &quot;Вулверхэмптона&quot; хочет играть за сборную Украины
мать Килмэна родилась в Киеве. Фото: wolves.co.uk

Английский защитник "Вулверхэмптона" 23-летний Макс Килмен высказал желание выступать за сборную Украины, сообщил журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, у футболиста есть контакт с представителями Украинской ассоциации футбола. Он играет на позиции левого центрального защитника.

В ноябре Килмен заявил, что для него открыты двери в сборные Украины или России.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что будет рассматривать Килмена, когда тот получил украинский паспорт.

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Макс Килмен родился в Лондоне. Его мать родом из Киева, отец - из Москвы. Макс свободно говорит по-русски.

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Дата
01
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