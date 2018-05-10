Защитник сборной Украины выиграл Кубок Чехии

Соболь, справа, стал обладателем Кубка Чехии. Фото: ФК "Славия"

Защитник сборной Украины и пражской "Славии" Эдуард Соболь стал обладателем Кубка Чехии-2018.

В финале "Славия" одолела "Яблонец" со счетом 3:1.

Соболь не попал в заявку команды на этот матч, однако успел сыграть 2 матча в нынешнем розыгрыше.

Этот титул стал четвертым в карьере Эдуарда. Ранее он дважды выигрывал чемпионат Украины (2013, 2014) и один раз Кубок (2013) с "Шахтером".

За "Славию" 23-летний игрок выступает на правах аренды, права на него принадлежат "Шахтеру".

Пражская команда выиграла Кубок Чехии впервые с 2002 года и в четвертый раз в истории.

Один матч в Кубке Чехии в этом сезоне за "Славию" сыграл нынешний полузащитник "Динамо" Руслан Ротань, информирует SportArena.

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Эдуард Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". За сборную Украины провел 9 матчей.