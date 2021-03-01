Защитник сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2021

тимоти Фосу-Менса (слева) считается одним из самых быстрых футболистов планеты:Фото: Reuters

Нидерландский защитник "Байера" 23-летний Тимоти Фосу-Менса не сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы. Он пропустит матч с Украиной.

Защитник в конце 1-го тайма матча против "Фрайбурга" - 1:2 - получил травму и был заменен на экс-динамовца Александара Драговича. Обследование выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки правого колена. Срок восстановления займет от 6 до 9 месяцев, а это значит, что Тимоти не поможет своей национальной команде на чемпионате Европы. Сообщает L'Equipe.

Фосу-Менса перешел в "Байер" с "Манчестер Юнайтед" в январе 2021-го. Он успел провести за немецкую команду 7 матчей. Голландец считается одним из самых быстрых футболистов планеты. Он развивал скорость на поле 35,27 км/ч.

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Сборная Нидерландов - соперник сборной Украины в группе С на предстоящем Евро. Матч между ними состоится 13 июня в Амстердаме. Ранее сборную Нидерландов покинул наставник Рональд Куман. Он возглавил "Барселону".