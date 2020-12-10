"Заря" проиграла последнюю игру в Лиге Европы

"Заря"сыграла последний международный матч в сезоне. Фото ФК "Заря"

Луганская "Заря" проиграла в Браге последний матч группового этапа Лиги Европы местному одноименному клубу со счетом - 0:2.

Подопечные Скрипника неплохо начали игру против второго состава португальцев и больше владели мячом. Однако даже в первом тайме атаки португальцев были острее и именно они должны были открывать счет. Луганчанам не хватало запала, поскольку команда осознавала, что, по большому счету ей не за что бороться.

Провалил игру Денис Фаворов. Или наоборот его оппонент Галено сыграл очень здорово. Вся опасность воротам Шевченко шла с правого фланга. Оттуда же и пришел первый гол. Галено легко раскрутил Фаворова, а Абу-Ханна срезал мяч в свои ворота.

Вся опасность воротам Шевченко шла с правого фланга

Александр Гладкий когда-то был неплохим форвардом, но сейчас он не тянет на основного игрока. Временами Александр совсем не понимал партнеров, не открывался под пасы и был просто балластом на поле.

Вся игра "Зари" сломалась после того, как на поле вышли основные игроки португальского клуба. Пропустив второй гол, команда Скрипника тоже начала выпускать на поле запасных и готовилась к последнему матча в чемпионате Украины

Подытоживая выступление "Зари" в турнире, можно сказать, что все было потеряно во втором и третьем турах, когда "Заря" совсем не по игре уступила дома "Браге", а впоследствии была разгромлена АЕКом. Попытка вернуться в игру была запоздалой. "Заря" набралась опыта, взяла реванш у греков, победила английский клуб, но на большее в турнире не заслужила.

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Жеребьевка 1/16 Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. Украину будут представлять "Шахтер" и "Динамо".