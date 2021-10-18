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понедельник, 18 октября 2021 13:36

"Заря" отправила лидера в дубль

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&quot;Заря&quot; отправила лидера в дубль
Владислав Кочергин выступает за "Зарю" с 2017 . Фото: ФК "Заря"

Лидера "Зари" 25-летнего Владислава Кочергина перевели в молодежную команду.

Это решение президента клуба Евгения Геллера, сообщает "ТаТоТаке".

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Контракт Кочергина с "Зарей" действует до конца сезона. Футболист в январе может подписывать контракт с новой командой и летом сменить клуб бесплатно.

"Заря" предложила лидеру соглашение на три сезона на тех же финансовых условиях. Пока игрок не определится с будущим, он будет тренироваться с дублем.

Геллер не хочет потерять лидера бесплатно летом. Трансфер маркет оценивает игрока в € 2,5 млн. По сообщению СМИ, в услугах футболиста заинтересованы греческие и бельгийские клубы.

Владислав Кочергин выступает за "Зарю" с лета 2017 года. Первым клубом футболиста в УПЛ был "Днепр".
В товарищеском матче против Чехии Кочергин дебютировал за национальную команду, но не получил вызовы на следующие матчи сборной.

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