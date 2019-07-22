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понедельник, 22 июля 2019 15:33

"Заря" и "Мариуполь" получили соперников в Лиге Европы

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&quot;Заря&quot; и &quot;Мариуполь&quot; получили соперников в Лиге Европы
Команде Бабича выпал крайне сложный жребий

Украинские клубы "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Луганская "Заря", в случае прохода черногорской "Будучности", сыграет с победителем пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (София, Болгария). Первый матч состоится на поле соперников.

Зато "Мариуполь" сыграет против победителя пары "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Хэкен" (Швеция). Первый матч азовская команда сыграет на своем поле.

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Первые игры состоятся 8 августа. Ответном матче запланированы на 15 августа

https://24tv.ua
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