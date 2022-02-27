Записался в резерв. Стаховский готов воевать с Россией

Сергей Стаховский. Фото: instagram.com/stako_s

Теннисист Сергей Стаховский, завершивший в январе карьеру, готов вернуться в Киев, чтобы воевать против России.

Об этом заявил украинский спортсмен в комментарии Sky.com.

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"Я записался в резерв на прошлой неделе. У меня нет военного опыта, однако у меня есть опыт владения оружием.

Мой папа и брат - хирурги. Они в стрессе, спят в подвале. Я часто с ними разговариваю", - сказал Стаховский.

Сергей призывает людей по всей Европе протестовать против российского вторжения.

"Для наших вооруженных сил важно то, что они не одиноки, по крайней мере, в медийной среде. Но давайте будем реалистами: где это все было в предыдущие восемь лет войны с Россией? Никто из нас не верил, что это может произойти, но это произошло.

Никто из европейских или мировых лидеров не готов помочь, не готов бороться в Украине, возможно, за лучшую Европу в будущем", - добавил теннисист.

Стаховский - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Финалист юношеского турнира "Большого шлема" Рекордом Сергея была 31-я позиция в мировом рейтинге в конце сентября 2010 года.