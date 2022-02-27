Записался в резерв. Стаховский готов воевать с Россией

Теннисист Сергей Стаховский, завершивший в январе карьеру, готов вернуться в Киев, чтобы воевать против России.
Об этом заявил украинский спортсмен в комментарии Sky.com.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стаховский объявил о завершении карьеры
"Я записался в резерв на прошлой неделе. У меня нет военного опыта, однако у меня есть опыт владения оружием.
Мой папа и брат - хирурги. Они в стрессе, спят в подвале. Я часто с ними разговариваю", - сказал Стаховский.
Сергей призывает людей по всей Европе протестовать против российского вторжения.
"Для наших вооруженных сил важно то, что они не одиноки, по крайней мере, в медийной среде. Но давайте будем реалистами: где это все было в предыдущие восемь лет войны с Россией? Никто из нас не верил, что это может произойти, но это произошло.
Никто из европейских или мировых лидеров не готов помочь, не готов бороться в Украине, возможно, за лучшую Европу в будущем", - добавил теннисист.
Стаховский - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Финалист юношеского турнира "Большого шлема"
Рекордом Сергея была 31-я позиция в мировом рейтинге в конце сентября 2010 года.
Комментарии