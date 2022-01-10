Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"

Украинский клуб "Днепр-1" заинтересован в услугах испанского форварда 25-летнего Марка Гуаля.

"Спортклубовцы" уже сделали Гуалю выгодное предложение. Теперь ждут решения игрока, сообщает Tercer Equipo.

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Конкуренцию Днепру-1 в борьбе за Гуаля пытается навязать краковская "Висла". Ее руководство хочет усилить команду силовым нападающим.

Гуаль - испанский форвард, воспитанник академии "Эспаньола". Профессиональную карьеру до этого времени строил в испанских командах - "Сарагосе", "Жирони", дублях "Севильи", "Эспаньола" и мадридского "Реала".

В последнее время Гуаль выступал за "Алькоркон" в Сегунди Б. Несколько дней назад расторгнул контракт и стал свободным агентом. В 51 матче за "Алькоркон" забил шесть мячей.

"Днепр-1" завершил первую часть сезона на третьем месте. Команда Игоря Йовичевича на пять очков отстает от "Динамо" и семь от "Шахтера".

Во время зимней паузы днепряне простились с нападающим Назарием Русином. По сообщению СМИ, команду может покинуть главный нападающий клуба Артем Довбык.