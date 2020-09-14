"Жалею только, что не ударил этого урода как следует по лицу" - Неймар прокомментировал свое удаление

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Форвард ПСЖ Неймар прокомментировал свое удаление в матче 3 тура чемпионата Франции против "Марселя".

В добавленное к матчу время на поле произошла массовая драка между игроками. Бразилец утверждает, что игрок соперника Альваро Гонсалеса оскорбил Неймара расистскими заявлениями, пишет Marca

"Он - расист, поэтому я его и ударил. Жалею только, что не ударил этого урода как следует по лицу ", - заявил Неймар.

Гонсалес утверждает, что все началось с Анхеля Ди Марии, который плюнул на игрока "Марселя".

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В матче "Марсель" - ПСЖ минимальную победу одержали гости - 1: 0. Эта победа стала первой для Марселя над принципиальным соперником ПСЖ за последние 9 лет.