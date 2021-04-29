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четверг, 29 апреля 2021 17:21

"Закрой свой рот!" - игрок ПСЖ оскорбил Гвардиолу

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&quot;Закрой свой рот!&quot; - игрок ПСЖ оскорбил Гвардиолу
Хосеп Гвардиола возглавляет "МС" с 2016 года. Фото: REUTERS

В полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ - "Манчестер Сити" произошел конфликт между полузащитником хозяев Марко Вератти и тренером гостей Хосеп Гвардиола.

В одном из эпизодов Вератти жестко сыграл в подкате против соперника, после чего Гвардиола сразу потребовал желтую карточку для хавбека ПСЖ, сообщает Football Italia.

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"Чего тебе надо? Закрой свой рот!" - ответил наставнику "горожан" Верратти.

Арбитр не прислушался к Гвардиолы и не стал показывать итальянцу желтую карточку.

"Манчестер Сити" одолел ПСЖ в гостях - 2:1. 4 мая команды сыграют в Манчестере.

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" и "Челси" сыграли вничью в Мадриде -1:1.

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