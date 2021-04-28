"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ

Кевин Де Брейне сравнял счет в матче. Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" обыграл гостях в первом матче полуфинала Лиги чемпионов французский ПСЖ со счетом - 2:1. У хозяев забил Маркиньос на 15-ой минуте, а у гостей - Де Брейне по передаче украинца Зинченко на 64-ой и Марез со штрафного на 71-ой.

Гости начали игру в своем привычном стиле с длинным контролем мяча. Однако весь план поломал Маркиньос, который после третьего подряд углового, открыл счет ударом головой. "Манчестер Сити" был мало похож на себя в эти минуты. Хозяева заставили подопечных Гвардиолы играть без мяча, а сами раз за разом убегали в опасные контратаки. В одной из таких контратак левый защитник Жоао Канселу получил желтую карточку за то, что сбил быстроногого Мбаппе.

Во второй половине ПСЖ стал играть на удержание счета. Почти исчезли быстрые контратаки, а взамен у ворот Наваса начали появляться намеки на остроту. Когда Канселу в очередной раз не уследил за Мбаппе, терпение Гвардиолы лопнуло. Он выпустил Александра Зинченко и неожиданно этим ходом переломил игру.

Гол Де Брейне стал переломным

На 64-ой минуте украинец отдал не слишком острую передачу на Де Брейне. Кевин попытался навесить, но никто из форвардов гостей к передаче не успевал. Однако их маневры дезориентировали голкипера Наваса, который поздно заметил, что мяч летит в самый угол - 1:1. Гол напомнил мяч Андрея Шевченко в ворота "Баварии" в апреле 1999 года. Тогда Оливер Кан тоже ждал, кто же будет замыкать подачу Андрея и не заметил, как увидел мяч в сетке собственных ворот.

Гол Де Брейне стал переломным. "Сити" продолжал давить, а ПСЖ отбивался без энтузиазма. К тому же во время выполнения штрафного неожиданно отвернулся в стенке Кимпембе и Навас не смог среагировать на удар - 1:2.

Хозяева должны благодарить судьбы, не пропустили третий раз и окончательно не похоронили интригу в противостоянии. Идрис Гейе грубо сыграл против Гюндогана и справедливо увидел перед собой красную карточку. Обычно "Сити" пользуется такими подарками сполна, но на этот раз несколько моментов в Фодена и Де Брейне так и не стали голами. Теперь все будет решаться 4 мая в Манчестере.

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В первой полуфинальной паре мадридский "Реал" не сумел обыграть дома лондонский "Челси" 1:1. 5 мая команды встретятся в Лондоне и выяснят, кто будет играть в финале. Пока Зинедин Зидан сохраняет шансы на выигрыш четвертой Лиги чемпионов в качестве тренера.