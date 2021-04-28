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среда, 28 апреля 2021 00:25

"Челси" не смог дожать "Реал"

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&quot;Челси&quot; не смог дожать &quot;Реал&quot;
Томас Тухель возглавил "Челси" середине сезона. Фото: Gettyimages.com

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" не смог дома победить "Челси"- 1:1. Что нужно знать об игре в Мадриде?

Зинедин Зидан имел кадровые потери. Вне игры оказались основные защитники Серхио Рамос и Ферлан Мэнди. Федерико Вальверде заболел коронавирусом. "Челси" не мог рассчитывать только на игрока ротации Матео Ковачивича.

Дождь испортил матч. На протяжении всей игры в Мадриде шел дождь, который временами переходил в ливень. Командам было трудно показать зрелищный футбол. На первое место вышла физическая подготовка и характер. Такой футбол больше подходит хозяевам.

Обе команды выбрали одинаковую схему игру. Томас Тухель и Зинедин Зидан выставили составы с тремя центральными защитниками.

"Челси" выиграл середину поля у "Реала"

"Челси" преобладал "Реал". Гости владели игровым и территориальным преимуществом. Середина поля "Реала" явно не справлялась с соперником. Плохая реализация и хорошая игра Тибо Куртуа не позволила "Челси" одержать победу.

Два разных тайма. Если в первом тайме была легкость и моменты, то после перерыва команды сыграли рационально, думая за результат матча. Никто не хотел рисковать.

Угловые были оружием "Реала". Хозяева сравняли счет после углового. Почти каждый стандарт у ворот "Челси" нес в себе опасность.

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Провал Тимо Вернера. В начале игры немецкий форвард не реализовал хороший момент, а дальше был инертным. "Челси" очень не хватало игрока, который бы реализовал игровое преимущество.

Тухель не додавил соперника. "Челси" переиграл "Реал" по игре. Англичане имели все возможности решить судьбу матча в первом тайме, но не хватило опыта. Пропустили гол из-за нехватки концентрации. Под конец матча "сливочные" физически подсели, но Тухель не рискнул большими силами идти в атаку.

Ответный матч состоится в Лондоне 5 мая. Начало матча в 22:00.

В другом полуфинале Лиги чемпионов 28 апреля сыграют ПСЖ и "Манчестер Сити".

Автор: Сергей Тищенко
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