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вторник, 22 октября 2019 14:13

"Зачем мне звезда, когда я умираю" – 90 лет тому назад родился Лев Яшин

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22 октября 2019 года великому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Он был звездой мирового масштаба и, по признанию многих авторитетных изданий, лучшим голкипером XX века. А еще он единственный вратарь в истории СССР, получивший "Золотой мяч". Соперники прозвали Яшина Черной пантерой, уважали и боялись, а товарищи по команде ему безоговорочно доверяли.

Лев Яшин — легендарный вратарь, пятикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Кубка европейских наций 1960-го. Международная федерация футбола (ФИФА), Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС), а также авторитетные журналы World Soccer, France Football и Placar признают Яшина лучшим голкипером XX века. Кроме того, он единственный вратарь в истории, который получил "Золотой мяч". Этой награды его удостоили в 1963 году.

 

Яшин родился в Москве в 1929 году в семье рабочих. С детства он пристрастился к футболу. Мальчишки гоняли мяч во дворе в любую погоду, а зимой сами заливали каток, чтобы играть в хоккей. "Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко держаться на ногах", — вспоминал Яшин, добавляя, что эти увлечения подготовили его ко взрослому спорту. Когда началась война, ему было 11 лет. В эвакуацию семья отправилась в Ульяновск, где Лев стал учеником слесаря на заводе.

Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки

После войны Яшин ушел в армию, но не оставил увлечения футболом. Во время службы его заметил тренер "Динамо" Аркадий Чернышев. В 1949 году Яшин стал третьим вратарем команды, а в 1953-м занял место в основном составе. До этого момента он серьезно занимался и хоккеем. В 1953 году Яшин, в составе динамовцев, завоевал Кубок СССР и бронзовую медаль первенства страны. Перед чемпионатом мира 1954 года голкипер оказался в числе кандидатов в сборную, но решил отказаться от карьеры хоккеиста.

В цветах одного и того же клуба, "Динамо", Лев Яшин провел 22 сезона — с 1949 по 1970 год. Это абсолютный рекорд советского футбола. За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах, пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную вратарь играл в форме с буквой "Д" на свитере.

Талисманом Яшина была кепка. Этот головной убор ему подарили в Чехословакии в 1953 году. С ним связана одна трогательная история. В 1960-м советская сборная вышла в финал Кубка Европы, переиграв Чехословакию со счетом 3:0. Во время празднования кепку кто-то украл. "Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки. Врач подбегает, Николай Николаевич Алексеев. Что, спрашивает, Лева, травма? И тут открывается дверь, и в раздевалку входит знакомый полицейский. В руках у него — представляете? — моя драгоценная кепка. Я ему на радостях, по-моему, на всю полицию Марселя автографов нарасписывал", — рассказывал Яшин.

23 октября 1963 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Лев Яшин сыграл за сборную мира против сборной Англии в "Матче столетия", который был посвящен юбилею английского футбола. На трибунах присутствовали сто тысяч зрителей. За сборную мира также выступали испанцы Франсиско Хенто и Игнасио Исагирре, португалец Эйсебио, венгр Ференц Пушкаш и другие. За Англию играли Бобби Чарльтон, Гордон Бэнкс, Джимми Гривз. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан, хотя Яшин не пропустил ни одного мяча. Дважды доставал мяч из ворот югослав Милутин Шошкич, который сменил советского голкипера во втором тайме.

Весь стадион встал — минут пять аплодировали

Одноклубник Яшина Олег Иванов вспоминал: "Мы смотрели трансляцию в Новогорске. Навес с фланга. Яшин — в ближнем углу, мяч летит на дальнюю штангу. Там Джимми Гривз — бьет в упор, в пустые, вроде, ворота. Вдруг взлетает Иваныч, ловит намертво. Весь стадион встал — минут пять аплодировали. Главное качество Яшина — умение читать игру. Почему он мало пропускал? Нападающие его боялись и били реже, чем другим".

 

27 мая 1971 года на столичном Центральном стадионе имени В. И. Ленина состоялся прощальный матч Льва Яшина. С трибун его посмотрели 103 тысячи человек. Сборная клубов всесоюзного спортобщества "Динамо" встречалась со сборной "Звезд мира", за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер. Матч закончился со счетом 2:2. Но окончательно попрощаться с футболом в тот раз Яшин не смог: 31 августа он вновь вышел на поле — в составе сборной "Звезд мира" в матче против сборной Италии.

Яшин — первый вратарь в советском футболе, кто сумел отстоять "на ноль" сто матчей. Юбилейной стала встреча в чемпионате страны между "Динамо" и ЦСКА 28 октября 1962 года. Всего же на счету Яшина 160 "сухих" матчей в национальном первенстве и 207 — во всех турнирах. В 1980 году появился клуб Льва Яшина — объединение голкиперов, также достигших отметки в сто игр без пропущенных мячей.

Яшин был большим поклонником рыбалки. После чемпионата мира в Чили 1962 года, когда в поражении советской команды винили его, именно это занятие помогло вратарю восстановить душевное равновесие и вернуться в большой футбол. "Для меня важно не поймать рыбу, а получить удовольствие от процесса. Мне важно засечь момент, когда рыба приближается к наживке, когда она клюет, чтобы подсечь ее вовремя. Если потянешь раньше — безрезультатно, если поздно — упустишь ее. В футболе то же самое: покинул ворота слишком рано или поздно — остался с носом, мяч уже в воротах. Очень важна своевременность", — объяснял голкипер.

За рубежом Яшину не отказывали в признании. Португалец Эйсебио, обладатель "Золотого мяча" 1965 года, например, вспоминал: "Когда получается забить величайшему вратарю в истории мирового футбола — запоминаешь на всю жизнь. И осознаешь после этого, что способен забить кому угодно". Француз Раймон Копа ("Золотой мяч"-1958) говорил: "Европейская пресса придумывала разные прозвища Яшину, чаще называли Черной пантерой. Он казался нам каким-то монстром, сверхчеловеком. Но, оказавшись вместе с ним в 1963 году в сборной мира, я нашел его очень интеллигентным и скромным. Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов. Помню, мы били-били на тренировке, но забить ему так и не смогли". А Франц Беккенбауэр, бывший защитник сборной Германии, признавал: "Яшин — это не просто вратарь от бога, а один из величайших футболистов".

Первой и единственной женой Яшина была Валентина Шашкова. В браке у них родились две дочери — Ирина и Елена. В 1986 году у Яшина появился внук Василий, который тоже стал футболистом и играл на позиции вратаря во втором составе "Динамо". В 2009 году Василий завершил карьеру. Сейчас у него есть уже собственный сын, которого назвали Львом в честь легендарного прадеда. По словам отца, мальчик активно интересуется футболом.

В автобусе почувствовал, что отнялась нога

В 1984 году — после ветеранского матча в Венгрии — Яшин танцевал на банкете, а сев в автобус, почувствовал, что отнялась нога. Он решил, что это новый инсульт, до этого у него уже был один, но оказалось — закупорились сосуды. В Москве ему ампутировали ногу, а после операции положили в общую палату — к покалеченным "афганцам". "Каждую субботу мы с Яшиным ходили в баню, — рассказывал мне Рябов. — Когда случилась беда с ногой, я стал носить его туда на руках".

Яшину соболезновали люди в диапазоне от чемпиона мира, итальянского вратаря Дино Дзоффа до Иосифа Кобзона. "Королева Голландии предлагала ему приехать на курорт, — рассказывала жена Яшина Валентина Тимофеевна, — а одна семья из Краснодарского края посылки присылала — с медом, вареньем, даже картошкой". Получив новый сочувственный звонок от главного редактора немецкого журнала Kicker Карлхайнца Хайманна, Яшин ответил: "Когда насмотрелся на мальчишек без рук, без ног в госпитале, цепляющихся за жизнь, понял, что мне ныть непристойно. Мне бы только от "кадушки" освободиться — и хоть в ворота становись". Узнав, что кадушка — это примитивный протез, аналога которому в Советском Союзе было не найти, Хайманн велел изготовить в Мюнхене современный, титановый, и отправить его Яшину.

 

В середине марта 1990 года, после многолетних усилий комментатора Николая Озерова, появился указ о присвоении Яшину звания Героя труда. После ампутации второй ноги Лев Иванович уже не выходил из своей квартиры на Песчаной. Узнав, что награду доставит лично президент СССР, он пригласил близких друзей — того же Озерова и Геннадия Хазанова, но в итоге Горбачев сослался на занятость и отправил вместо себя депутата Рафика Нишанова. Хазанов вспоминал: "Яшин тихо, почти шепотом сказал, глядя на всю эту суету: "Гена, зачем мне эта звезда, когда я умираю?""

На плакатах и баннерах легендарного футболиста обычно изображают в прыжке. Ведь сам Яшин любил повторять: "В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан попытаться прыгнуть выше головы".

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В Москве, на Аллее спортивной славы, прошлой осенью открыли бюст Яшина — правда, ошиблись с датой смерти: вместо 20 марта выгравировали 20 апреля.

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22
октября

"Зачем мне звезда, когда я умираю" – 90 лет тому назад родился Лев Яшин

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