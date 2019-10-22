"Зачем мне звезда, когда я умираю" – 90 лет тому назад родился Лев Яшин

22 октября 2019 года великому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Он был звездой мирового масштаба и, по признанию многих авторитетных изданий, лучшим голкипером XX века. А еще он единственный вратарь в истории СССР, получивший "Золотой мяч". Соперники прозвали Яшина Черной пантерой, уважали и боялись, а товарищи по команде ему безоговорочно доверяли.

Лев Яшин — легендарный вратарь, пятикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Кубка европейских наций 1960-го. Международная федерация футбола (ФИФА), Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС), а также авторитетные журналы World Soccer, France Football и Placar признают Яшина лучшим голкипером XX века. Кроме того, он единственный вратарь в истории, который получил "Золотой мяч". Этой награды его удостоили в 1963 году.

Яшин родился в Москве в 1929 году в семье рабочих. С детства он пристрастился к футболу. Мальчишки гоняли мяч во дворе в любую погоду, а зимой сами заливали каток, чтобы играть в хоккей. "Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко держаться на ногах", — вспоминал Яшин, добавляя, что эти увлечения подготовили его ко взрослому спорту. Когда началась война, ему было 11 лет. В эвакуацию семья отправилась в Ульяновск, где Лев стал учеником слесаря на заводе.

Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки

После войны Яшин ушел в армию, но не оставил увлечения футболом. Во время службы его заметил тренер "Динамо" Аркадий Чернышев. В 1949 году Яшин стал третьим вратарем команды, а в 1953-м занял место в основном составе. До этого момента он серьезно занимался и хоккеем. В 1953 году Яшин, в составе динамовцев, завоевал Кубок СССР и бронзовую медаль первенства страны. Перед чемпионатом мира 1954 года голкипер оказался в числе кандидатов в сборную, но решил отказаться от карьеры хоккеиста.

В цветах одного и того же клуба, "Динамо", Лев Яшин провел 22 сезона — с 1949 по 1970 год. Это абсолютный рекорд советского футбола. За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах, пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную вратарь играл в форме с буквой "Д" на свитере.

Талисманом Яшина была кепка. Этот головной убор ему подарили в Чехословакии в 1953 году. С ним связана одна трогательная история. В 1960-м советская сборная вышла в финал Кубка Европы, переиграв Чехословакию со счетом 3:0. Во время празднования кепку кто-то украл. "Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки. Врач подбегает, Николай Николаевич Алексеев. Что, спрашивает, Лева, травма? И тут открывается дверь, и в раздевалку входит знакомый полицейский. В руках у него — представляете? — моя драгоценная кепка. Я ему на радостях, по-моему, на всю полицию Марселя автографов нарасписывал", — рассказывал Яшин.

23 октября 1963 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне Лев Яшин сыграл за сборную мира против сборной Англии в "Матче столетия", который был посвящен юбилею английского футбола. На трибунах присутствовали сто тысяч зрителей. За сборную мира также выступали испанцы Франсиско Хенто и Игнасио Исагирре, португалец Эйсебио, венгр Ференц Пушкаш и другие. За Англию играли Бобби Чарльтон, Гордон Бэнкс, Джимми Гривз. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан, хотя Яшин не пропустил ни одного мяча. Дважды доставал мяч из ворот югослав Милутин Шошкич, который сменил советского голкипера во втором тайме.

Весь стадион встал — минут пять аплодировали

Одноклубник Яшина Олег Иванов вспоминал: "Мы смотрели трансляцию в Новогорске. Навес с фланга. Яшин — в ближнем углу, мяч летит на дальнюю штангу. Там Джимми Гривз — бьет в упор, в пустые, вроде, ворота. Вдруг взлетает Иваныч, ловит намертво. Весь стадион встал — минут пять аплодировали. Главное качество Яшина — умение читать игру. Почему он мало пропускал? Нападающие его боялись и били реже, чем другим".

27 мая 1971 года на столичном Центральном стадионе имени В. И. Ленина состоялся прощальный матч Льва Яшина. С трибун его посмотрели 103 тысячи человек. Сборная клубов всесоюзного спортобщества "Динамо" встречалась со сборной "Звезд мира", за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер. Матч закончился со счетом 2:2. Но окончательно попрощаться с футболом в тот раз Яшин не смог: 31 августа он вновь вышел на поле — в составе сборной "Звезд мира" в матче против сборной Италии.

Яшин — первый вратарь в советском футболе, кто сумел отстоять "на ноль" сто матчей. Юбилейной стала встреча в чемпионате страны между "Динамо" и ЦСКА 28 октября 1962 года. Всего же на счету Яшина 160 "сухих" матчей в национальном первенстве и 207 — во всех турнирах. В 1980 году появился клуб Льва Яшина — объединение голкиперов, также достигших отметки в сто игр без пропущенных мячей.

Яшин был большим поклонником рыбалки. После чемпионата мира в Чили 1962 года, когда в поражении советской команды винили его, именно это занятие помогло вратарю восстановить душевное равновесие и вернуться в большой футбол. "Для меня важно не поймать рыбу, а получить удовольствие от процесса. Мне важно засечь момент, когда рыба приближается к наживке, когда она клюет, чтобы подсечь ее вовремя. Если потянешь раньше — безрезультатно, если поздно — упустишь ее. В футболе то же самое: покинул ворота слишком рано или поздно — остался с носом, мяч уже в воротах. Очень важна своевременность", — объяснял голкипер.

За рубежом Яшину не отказывали в признании. Португалец Эйсебио, обладатель "Золотого мяча" 1965 года, например, вспоминал: "Когда получается забить величайшему вратарю в истории мирового футбола — запоминаешь на всю жизнь. И осознаешь после этого, что способен забить кому угодно". Француз Раймон Копа ("Золотой мяч"-1958) говорил: "Европейская пресса придумывала разные прозвища Яшину, чаще называли Черной пантерой. Он казался нам каким-то монстром, сверхчеловеком. Но, оказавшись вместе с ним в 1963 году в сборной мира, я нашел его очень интеллигентным и скромным. Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов. Помню, мы били-били на тренировке, но забить ему так и не смогли". А Франц Беккенбауэр, бывший защитник сборной Германии, признавал: "Яшин — это не просто вратарь от бога, а один из величайших футболистов".

Первой и единственной женой Яшина была Валентина Шашкова. В браке у них родились две дочери — Ирина и Елена. В 1986 году у Яшина появился внук Василий, который тоже стал футболистом и играл на позиции вратаря во втором составе "Динамо". В 2009 году Василий завершил карьеру. Сейчас у него есть уже собственный сын, которого назвали Львом в честь легендарного прадеда. По словам отца, мальчик активно интересуется футболом.

В автобусе почувствовал, что отнялась нога

В 1984 году — после ветеранского матча в Венгрии — Яшин танцевал на банкете, а сев в автобус, почувствовал, что отнялась нога. Он решил, что это новый инсульт, до этого у него уже был один, но оказалось — закупорились сосуды. В Москве ему ампутировали ногу, а после операции положили в общую палату — к покалеченным "афганцам". "Каждую субботу мы с Яшиным ходили в баню, — рассказывал мне Рябов. — Когда случилась беда с ногой, я стал носить его туда на руках".

Яшину соболезновали люди в диапазоне от чемпиона мира, итальянского вратаря Дино Дзоффа до Иосифа Кобзона. "Королева Голландии предлагала ему приехать на курорт, — рассказывала жена Яшина Валентина Тимофеевна, — а одна семья из Краснодарского края посылки присылала — с медом, вареньем, даже картошкой". Получив новый сочувственный звонок от главного редактора немецкого журнала Kicker Карлхайнца Хайманна, Яшин ответил: "Когда насмотрелся на мальчишек без рук, без ног в госпитале, цепляющихся за жизнь, понял, что мне ныть непристойно. Мне бы только от "кадушки" освободиться — и хоть в ворота становись". Узнав, что кадушка — это примитивный протез, аналога которому в Советском Союзе было не найти, Хайманн велел изготовить в Мюнхене современный, титановый, и отправить его Яшину.

В середине марта 1990 года, после многолетних усилий комментатора Николая Озерова, появился указ о присвоении Яшину звания Героя труда. После ампутации второй ноги Лев Иванович уже не выходил из своей квартиры на Песчаной. Узнав, что награду доставит лично президент СССР, он пригласил близких друзей — того же Озерова и Геннадия Хазанова, но в итоге Горбачев сослался на занятость и отправил вместо себя депутата Рафика Нишанова. Хазанов вспоминал: "Яшин тихо, почти шепотом сказал, глядя на всю эту суету: "Гена, зачем мне эта звезда, когда я умираю?""

На плакатах и баннерах легендарного футболиста обычно изображают в прыжке. Ведь сам Яшин любил повторять: "В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан попытаться прыгнуть выше головы".

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