Забивной нападающий для Шевченко. "Дженоа" официально подписал форварда

Аутсайдер Серии А "Дженоа" пополнил свой состав форвардом австрийского "Штурма" 21-летним Келвином Эбоа.
Соглашение подписано на четыре года, сообщает сайт "грифонов".
По сообщению СМИ, сумма трансфера составила €6,5 млн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
В новой команде он выступит под номером 45.
Ебоа родился в Аккре – столице Ганы. Но есть итальянское гражданство. И выступает за молодежную сборную Италии.
В Италии на профессиональном уровне Эбоа никогда не выступал – карьеру начал в австрийском "Тироле", откуда в феврале 2021 года и перешел в "Штурм".
В этом Эбоа сезоне австрийской Бундеслиги забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 18 матчах.
9 января "Дженоа" сыграет против "Специи". Начало игры в 19.30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.
Комментарии