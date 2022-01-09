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Забивной нападающий для Шевченко. "Дженоа" официально подписал форварда

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Забивной нападающий для Шевченко. &quot;Дженоа&quot; официально подписал форварда
Келвин Эбо играл за молодежную сборную Италии. Фото: Instagram.com/y.kelvin_27

Аутсайдер Серии А "Дженоа" пополнил свой состав форвардом австрийского "Штурма" 21-летним Келвином Эбоа.

Соглашение подписано на четыре года, сообщает сайт "грифонов".

По сообщению СМИ, сумма трансфера составила €6,5 млн.

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В новой команде он выступит под номером 45.

Ебоа родился в Аккре – столице Ганы. Но есть итальянское гражданство. И выступает за молодежную сборную Италии.

В Италии на профессиональном уровне Эбоа никогда не выступал – карьеру начал в австрийском "Тироле", откуда в феврале 2021 года и перешел в "Штурм".

В этом Эбоа сезоне австрийской Бундеслиги забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 18 матчах.
9 января "Дженоа" сыграет против "Специи". Начало игры в 19.30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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